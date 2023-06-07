Губернатор анонсировал открытие новых участков МЦД
Фото: [Константин Семенец]
В сентябре в Подмосковье откроют еще два участка Московских центральных диаметров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, МЦД-4 — Апрелевку и Железнодорожный. В результате этого частота сообщения снизится с 20 минут до 6 минут.
«Жители существенно выиграют в оплате, и это будет синхронизировано с возможностью проехать на метро», - отметил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.