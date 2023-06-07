Губернатор: число участников «Активного долголетия» составляет 250 тысяч человек
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте «Активное долголетие», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
Глава региона выразил надежду, что этот проект и дальше будет популярным.
Он также отметил, что в Подмосковье становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время.