Губернатор: число участников «Активного долголетия» составляет 250 тысяч человек

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.