Губернатор: идеология лидерства обеспечивает перемены к лучшему
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Власти Подмосковья в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что каждый отчет перед жителями – ответственное мероприятие. В нем представляются достижения региона, наказы жителей о работе над тем, что власти обещали сделать. Также будут представлены планы на будущее.
«Как и раньше, мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.