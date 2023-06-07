Губернатор: идеология лидерства обеспечивает перемены к лучшему

«Как и раньше, мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.