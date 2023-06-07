Губернатор отметил востребованность сертификатов на жилье для детей-сирот

Выдаваемые в Московской области сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы, программа работает меньше года, но виден эффект, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Как пояснил губернатор, это нужно для того, чтобы молодой человек или девушка, планирующие будущую жизнь на другой территории Московской области, могли переехать в нужное жилье.