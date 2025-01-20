Губернатор Подмосковья: благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с региональным правительством и главами округов обсудил результаты работы Центра содействия строительству в прошлом году. Он отметил, что благодаря трансформации центра увеличился объем вводимых площадей.

«За прошедший 2024 год мы смогли увеличить объем введенных коммерческих площадей с 3,8 млн кв. м. до 5 млн кв. м. Это произошло благодаря более гибкой работе с теми, кто обращается к нам за помощью по вопросам технических условий, различных согласований, разрешений», - сообщил губернатор.

Показатель прошлого года стал рекордным для региона. Помимо этого, в 2024 году в Подмосковье выдали разрешения на строительство нежилых объектов общей площадью 9,1 млн кв. м. Число отказов в выдаче разрешений сократилось с 70% до 30%, а сроки выхода на стройку — с 11 до 8 месяцев.

За год количество проектов, сопровождаемых центром, увеличилось с 3,6 тыс. до 5,1 тыс. В их реализацию инвестировано 359 млрд руб. Ввод объектов позволит создать в регионе 57 тыс. рабочих мест.

В числе нововведений в работе центра — выдача разрешений на строительство с отлагательным условием, упрощение процедуры получения разрешения на ввод в эксплуатацию, запуск умной системы АИС ЦСС, перевод в онлайн-формат ряда услуг.