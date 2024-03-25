Губернатор Подмосковья: более тысячи спасателей разбирают завалы Crocus City Hall

Более тысячи спасателей разбирают завалы Crocus City Hall, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, разобрано уже 90% обрушившихся конструкций.

«Спасатели работают круглосуточно, заменяя друг друга. Остается сложный участок — балкон зрительного зала. Задействованы более тысячи спасателей и 174 единицы техники. Дополнительно привлекли 150 разнорабочих, 30 бригад газосварщиков, более 50 единиц техники наших строительных предприятий. На месте работают кинологи. На данный момент найдено 145 погибших», - рассказал глава региона.

Он отметил, что в пешей доступности от места случившегося — в БЦ «Кубик» — был развернут Центр помощи. Также заработала горячая линия. На нее поступило около двух тысяч звонков, еще две с половиной сотни человек обратились в центр.