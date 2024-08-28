Губернатор Подмосковья и глава Долгопрудного обсудили планы по развитию городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Долгопрудного Владислав Юдин обсудили планы по развитию городского округа. Как отметил Воробьев, открывая встречу, Долгопрудный является визитной карточкой образования и науки Подмосковья: в округе расположены Физтех-лицей и МФТИ.

«Вы уже продолжительное время успешно занимаетесь в муниципалитете благоустройством, хозяйственной повесткой. Я много раз видел, с каким уважением относятся к вам и учителя, и спортсмены, и все, кто живет в этом очень красивом, важном для нашей страны и Подмосковья городском округе», - обратился губернатор к главе округа.

Юдин сообщил, что сейчас в Долгопрудном на разных этапах реализации находится 22 инвестпроекта с общим объемом инвестиций почти 11 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в округе 1,6 тысячи рабочих мест.

Долгопрудный практически полностью готов к зиме, продолжил глава. В прошлом году здесь реконструировали три котельные, которые обеспечивают теплом около 18 тысяч жителей и 14 социальных объектов. Также были построены 12 новых тепловых камер, а на 37 действующих заменили запорную арматуру. До начала отопительного сезона проведут капремонт 13,5 километра теплосетей. В 2025-м модернизируют еще три котельные и начнут строить новую БМК на улице Циолковского.

Образовательные учреждения округа готовы к учебному году. Всего в Долгопрудном 11 крупных образовательных комплексов. Ранее открылась пристройка на 300 мест к школе №14. До конца года откроется школа на 550 мест в Центральном микрорайоне, в 2025-м возведут пристройку на 1,5 тысячи мест к школе №7 и реконструируют гимназию №13. Что касается капремонта учреждений образования, в прошлом году работы провели в школе №6 в Хлебниково и лицее №5. В ноябре 2024-го завершится капремонт в школе №11, в 2025 году — в школе №7 и дошкольных отделениях школы №1 и №6. Помимо этого, в сентябре в Долгопрудном откроется новый детсад на 135 мест. В 2025-2026 годах планируется ввести еще два таких же садика в ЖК «Бригантина». Кроме того, проектируется детсад на 110 мест в Хлебниково.

Говоря о развитии транспортной сферы, Юдин доложил, что была отремонтирована объездная дорога в Новых Водниках. Всего в этом году привели в порядок шесть дорог. Также заменили 15 автобусов на самом востребованном маршруте — №368 «Ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». В июле поступило еще 11 автобусов большого класса.

В День города в Юсуповском сквере откроют вторую очередь набережной. Также в этом году реконструировали Центральный парк. В планах — благоустройство парка Мысово, парка на Островке, сквера у Физтех-колледжа.

Глава рассказал и о поддержке Курской области. Из местного пункта сбора гуманитарной помощи в распределительные центры в Балашихе и Реутове было направлено более 500 килограммов гуманитарного груза.

В завершение обсудили тему предстоящих выборов. В сентябре в Долгопрудном пройдут выборы в местный Совет депутатов. Губернатор подчеркнул, что важно организовать процесс так, чтобы он был легитимным и прозрачным.