Губернатор Подмосковья и министр МЧС РФ поздравили сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр МЧС России Александр Куренков поздравили работников пожарной охраны с их профессиональным праздником. Торжественная церемония состоялась в Химках. В е рамках также были вручены награды.

«В Подмосковье работает большая команда МЧС — порядка 4 тыс. сотрудников, а также наша противопожарная служба „Мособлпожспаса“, которая насчитывает более 6 тыс. человек. Нам очень важно и дальше выполнять наши совместные задачи слаженно, оперативно и профессионально», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Он отметил важность использования в работе спасателей и пожарной службы передовых технологий и цифровизации.

«Я очень рассчитываю на наше эффективное сотрудничество в этой важной сфере. Хочу всех сотрудников пожарной охраны поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за достойную и благородную службу», — добавил Воробьев.

Фото: [ МЧС России ]

Куренков представил нового руководителя ГУ МЧС РФ по Подмосковью. Им стал генерал-майор Алексей Павлов. Также Куренков передал подмосковному подразделению МЧС новый автобус.

«Каждый выезд на пожар — это невероятный риск, это испытание всех ваших качеств на прочность. И вы каждый раз с честью проходите этот нелегкий экзамен, успешно справляясь с огненной стихией, действуя оперативно и слаженно в самых сложных условиях», — отметил Куренков.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В число награжденных сотрудников вошел старший лейтенант Дмитрий Овсянников, который принимал участие в ликвидации возгорания на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде. Он награжден медалью «За спасение погибавших».

Капитан Максим Воронков получил звание заслуженного пожарного Московской области. Он организовал эвакуацию во время возгорания на складах в Свердловском. Также наградили спасателей, которые тушили пожар и разбирали завалы после теракта в Crocus City Hall.