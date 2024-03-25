Губернатор Подмосковья: материальную помощь начислили уже 37 пострадавшим в результате теракта

Материальную помощь перевели уже 37 пострадавшим в результате теракта, который произошел в пятницу в Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Материальную помощь уже начислили 37 пострадавшим, эту работу продолжим. Также ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», - рассказал глава региона.

Он напомнил, что единовременные выплаты были организованы вместе с Правительством Москвы. Их размер составляет три миллиона рублей для семей погибших, один миллион — для пострадавших, которые находятся в стационаре, полмиллиона — для тех, кто получил лечение амбулаторно.

Воробьев также рассказал о поддержке со стороны бизнеса, волонтеров, простых жителей. В акции памяти у стен «Крокуса» приняли участие около тридцати тысяч человек. Вместе со столицей, российским «Красным Крестом» и акцией #МЫВМЕСТЕ был организован сбор пожертвований.