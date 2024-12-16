Губернатор Подмосковья: на улучшение теплоснабжения направят 100 миллиардов рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» рассказал о работе в части модернизации коммунальных систем в регионе. По его словам, на эти цели направят около ста миллиардов рублей.

Глава региона отметил, что эти средства будут направлены на опережающую замену всего, на что следует обратить особое внимание.

«Кроме физической замены котла или трубы, очень важно подумать, как этим управлять», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что необходимо определять нарушения в работе ЖКХ максимально оперативно.