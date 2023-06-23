Губернатор Подмосковья о восстановлении объектов социальной инфраструктуры в новых регионах: своих не бросаем

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях рассказал о том, что силами области продолжаются работы по восстановлению объектов социальной инфраструктуры на новых территориях страны.

«Продолжаем восстанавливать социальные объекты в новых регионах. Своих не бросаем!» - говорится в сообщении.

Силами Подмосковья был проведен капремонт в Новоазовской ЦРБ. Здание было возведено шестьдесят лет назад. Его привели в порядок, обновили оборудование и мебель.