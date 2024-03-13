Губернатор Подмосковья открыл форум-концерт «Единство народа» в Подольске

«Мы из разных городов, но нас объединяет общая цель, общая задача — поддержать нашего президента. Сегодня в зале люди опытные, уважаемые, коллективы трудовые, династии, молодые, красивые и умные. Есть среди нас те, кто еще и храбрый, смелый и защищает нас. Сегодня в этом зале и члены семей, и ребята, которые нас защищают, это наши герои. И это тоже нас объединяет», - обратился глава региона к гостям мероприятия.

Он отметил, что задачей властей является обеспечение позитивных перемен в каждом уголке Подмосковья, чтобы каждый человек чувствовал, что качество его жизни растет.

«Я хочу поблагодарить всех вас. Всех, кто добросовестно, активно, с душой, неравнодушно делает свой вклад», - отметил губернатор.

Он также призвал всех жителей принять участие в голосовании в рамках выборов президента России, которые пройдут на этой неделе.

«От нашего голоса, от нашего участия, от нашего вклада зависит будущее» - заключил Воробьев.

В форуме-концерте примут участие люди с активной жизненной позицией со всего Подмосковья, которые поддерживают и вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.