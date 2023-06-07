Губернатор Подмосковья отметил важность чуткости и внимания к запросам жителей
Фото: [Константин Семенец]
Время доказало, что эффективность, чуткость и внимание обеспечивают успех. В регионе появляются новые вызовы, а власти должны оправдывать ожидания жителей и держать темп перемен, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он напомнил, что 10 лет назад президент РФ Владимир Путин впервые доверил губернатору выдвигаться на выборы.
«Он сказал: «Главное, зачем ты находишься на этом посту – это служить людям». И 1 июня, на прошлой неделе, когда я снова обратился к нему за поддержкой, президент сказал: «Главное, показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось, и объективно по-честному говорить, что планируется сделать и за счет чего», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Он уточнил, что этими принципами власти региона стараются руководствоваться в своей работе.