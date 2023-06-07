Губернатор Подмосковья отметил важность чуткости и внимания к запросам жителей

«Он сказал: «Главное, зачем ты находишься на этом посту – это служить людям». И 1 июня, на прошлой неделе, когда я снова обратился к нему за поддержкой, президент сказал: «Главное, показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось, и объективно по-честному говорить, что планируется сделать и за счет чего», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.