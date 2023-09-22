Губернатор Подмосковья поблагодарил участников конкурса «Учитель года России» за труд и профессионализм

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года выразил благодарность педагогам за их труд и профессионализм.

Приветствуя участников, глава региона поздравил их с начавшимся учебным годом. Он отметил, что это всегда очень волнительно, так как в школы приходят учиться миллионы детей.

«Я хочу поблагодарить всех, кто присутствует в зале, за ваш труд, вашу вовлеченность, ваш профессионализм и, наверное, еще одно важное качество – это желание искать новое и щедро делиться этим с нашими учениками, нашими детьми», - обратился Воробьев к участникам мероприятия.

Он также отметил, что регион с радостью принимает финальный этап конкурса и знакомится с участниками. По его словам, это позволяет развиваться и перенимать лучшие практики.

«Мы с большой радостью знакомимся с командами, участниками для того, чтобы тоже учиться, перенимать все самое умное и самое лучшее», - сказал он.

Ранее губернатор сообщил, что учителя из Подмосковья одерживали победу в конкурсе в 2012-м, 2013-м, 2022-м годах.