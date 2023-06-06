Губернатор Подмосковья подписал соглашение с индийской компанией об открытии нового производства

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, речь идет о заводе по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов. Его запуск запланирован на февраль 2025 года. Производство расположится в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».

Отмечается, что объем инвестиций в рамках подписанного соглашения составит три миллиарда рублей. В регионе будет создано 150 новых рабочих мест. Ежегодно на предприятии планируют производить 28 тысяч тонн продукции.

Андрей Воробьев подчеркнул, что индийская компания всегда выполняет свои обязательства и имеет перспективу дальнейшего развития. Он напомнил, что подмосковная делегация провела роуд-шоу в Индии, что позволило региону найти новых инвесторов.

«Мы очень надеемся, что кто-то из ваших коллег приедет к нам также инвестировать, создавать рабочие места и, самое главное — привнесет новые технологии в перерабатывающую, обрабатывающую промышленность», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подчеркнул, что в сложное и ответственное время отношения между Россией и Индией особенно ценны. Он добавил, что премьер-министр Индии и президент РФ делают все для того, чтобы страны продолжали добрососедское взаимодействие.

Управляющий директор Uflex Group, в свою очередь, рассказал, что когда индийская компания только планировала реализовать инвестпроект, то ее представители посетили многие российские регионы. Чатурведи подчеркнул, что Подмосковье проявило себя как регион, наиболее ориентированный на деловое воздействие.

«Я благодарю вас (Андрей Юрьевич Воробьев. — прим. ред.) за ту поддержку, которую вы оказываете с самого первого дня нахождения компании «Флекс Филмс Рус» на территории Российской Федерации», — сказал Ашок Чатурведи.

Он также напомнил, что свое первое производство в Московской области компания запустила в 2020 году. Речь идет о заводе по изготовлению упаковочной пленки. Предприятие работает на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» и ежегодно выпускает около 33 тысяч тонн продукции. Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей рублей.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Кроме того, помимо нового завода по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов, компания «Флекс Филмс Рус» индийского холдинга Uflex Group запустит в Московской области еще два новых производства.

В июне этого года в Кашире начнется производство лакокрасочных материалов. В настоящее время на предприятии ведутся пусконаладочные работы. Также на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» будет открыт завод по выпуску СРР пленки. Объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья напомнили, что компании, работающие на территории ОЭЗ, получают льготы на налоги на прибыль и имущество, транспортный и земельный налоги, а также на ввозные пошлины и НДС. В настоящее время на территории региона работает десять компаний с индийским капиталом.