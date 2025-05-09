Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона и поздравил их с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — обратился к ветеранам губернатор.

Он пожелал всем здоровья и успехов, а также отметил важность патриотических мероприятий, которые ветераны проводят для представителей молодежи.

«Еще раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая нашим детям, внукам о том, что нельзя забыть», — сказал глава региона.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В число участников встречи вошел Иван Пшеничкин. В годы войны он участвовал в боях под началом маршала Рокоссовского. В июне 1945-го был на Параде Победы на легендарной «Катюше». Василий Голотюк в первые годы войны создал собственный «радиоузел» и ночами расклеивал листовки с новостями с фронта. Победу встретил в Черкасской области.

Адельфина Мазятова 15-летней разгружала эшелоны раненых в Калининской области. В 1941-м добровольцем ушла на фронт. Победу встретила в Ленинграде. Михаилу Красову было 16 лет, когда началась война. В 1942-м он ушел добровольцем на фронт и был разведчиком. Розалия Коваль в возрасте 11 лет в 1941-м записалась в партизаны.