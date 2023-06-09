Губернатор Подмосковья поздравил всех с Днем наукоградов Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Днем наукоградов Московской области. Он отметил, что подобные населенные пункты являются концентрацией прогресса, новаторства и интеллекта.

В качестве прорывных и уникальных проектов губернатор привел в пример проект по установке NICA в Дубне, а также синхротрон-лазер, который будет создан в Протвино.

«Спасибо нашим ученым, инженерам, всем сотрудникам смежных отраслей и жителям наукоградов – вы всегда в поиске нового, открыты переменам. Мы тоже стараемся помогать, чтобы наука двигалась вперед, и качество жизни – не отставало», - сказал глава региона.

Он добавил, что во многих территориях существует запрос на жилье, благоустройство и модернизацию коммунальных объектов. В этих целях создается Большой Серпухов, который станет центром притяжения.

«Постараемся, чтобы все наши наукограды становились комфортнее, уютнее и красивее. С праздником! Успехов, побед, всего самого доброго!» - заключил Воробьев

Ранее губернатор сообщил, что в области будет реализован уникальный научный проект по созданию мегаустановок.