Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой городского округа Чехов

Политики обсудили программу повышения надежности электроснабжения, капитальный ремонт и строительство соцобъектов, реконструкцию дорог и благоустройство, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Помимо очень важных тем — капитального ремонта школ, строительства новых, благоустройства, я хотел бы, прежде всего, задать вопрос по модернизации электроснабжения. Чехов отличается тем, что в коттеджных поселках, СНТ, деревнях очень высокий запрос на стабильное электричество», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках инвестиционной программы повышения надежности электроснабжения в муниципалитете планируют построить, реконструировать и модернизировать свыше двадцати пунктов электроснабжения, а также возвести дополнительные линии и построить кабельные линии для связи распределительных и понижающих подстанций.

Сейчас в Чехове 460 СНТ, рассказал глава муниципалитета. Нагрузка на сети значительно повышается, например, в праздничные дни.

«Спасибо вам за поддержку, специалистами компании „Россети Московский регион“ ведутся масштабные работы. Мы чувствуем тот темп, с которым они приступили к реализации программы», — сказал Михаил Собакин.

Он также доложил губернатору, что в муниципалитете приведут в порядок бульвар А. П. Чехова и продолжат реконструкцию набережной реки Теребенки. К концу года будет также завершен один из самых масштабных проектов — благоустройство лесопарка в микрорайоне Губернский. На территории площадью свыше пятидесяти гектаров обустроят 4,5 километра пешеходных дорожек, спортивные объекты и детские площадки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также в Чехове продолжаются строительство и капремонт соцобъектов. Так, в прошлом году по президентскому проекту открылся новый корпус седьмой гимназии на 825 мест. Кроме того, в декабре этого года после модернизации и капремонта вновь заработают Центральная библиотека и «Чеховская детская школа искусств». А в следующем году планируется возвести корпус СОШ № 3 на двести мест.

В настоящее время в Чехове насчитывается около девятнадцати тысяч школьников. Пристройка к третьей школе позволит полностью уйти от второй смены в этом образовательном учреждении. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 1,4%, ввести здание в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также Михаил Собакин доложил Андрею Воробьеву о строительстве объектов здравоохранения. В 2023 году в Чехове открылся долгожданный ФАП, а в скором времени в округе появится детская поликлиника на пятьсот посещений в смену. Медицинское учреждение будет расположено на улице Мира, ввод запланирован на 2026 год.

Губернатор Андрей Воробьев также поинтересовался у главы муниципалитета о том, какие вопросы чаще всего поднимают жители Чехова. По словам Михаила Собакина, речь идет о дорогах и наружном освещении. В этом году в округе отремонтируют девятнадцать дорог, благоустроят семь дворов и оборудуют тринадцать детских игровых площадок.

Фото: [ Антон Чернов ]

Также Михаил Собакин доложил, что сейчас в городском округе Чехов на реализации находятся пятнадцать инвестпроектов на общую сумму почти девятнадцать миллиардов рублей. Это позволит создать свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест.