Губернатор Подмосковья провел встречу с главой городского округа Пушкинский

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, политики обсудили помощь участникам спецоперации и их близким, благоустройство и расселение аварийного жилья, а также реализацию инвестпроектов.

«У нас серьезный вызов по экономике. Я подробно рассказывал президенту, что мы делаем и для малого, и для среднего бизнеса. Его доля у нас 25 процентов — выше, чем по России, но нужно стремиться ее увеличивать. И налоговые поступления тоже весьма значительные, поэтому важно сопровождать МСП», — подчеркнул губернатор.

Глава городского округа, в свою очередь, рассказал, что к 2028 году в округе благодаря реализации 31 масштабного проекта появится пятнадцать тысяч новых рабочих мест.

Что касается помощи участникам СВО и их близким, то в прошлом году в Пушкинском по поручению губернатора Подмосковья был создан центр помощи семьям мобилизованных. За это время там обработали около 750 обращений. Семьи взяты под патронаж.

«Также в каждом городе (Красноармейск, Ивантеевка, Пушкино) специально выделили по помещению, чтобы там могли располагаться местные отделения, люди, которые активно помогают участникам СВО, собирают гуманитарную помощь», — сказал Красноцветов.

Андрей Воробьев передал слова благодарности местным волонтерам и неравнодушным жителям за вовлеченность в эту работу. Глава Подмосковья подчеркнул, что важно уделять внимание частным вопросам, которые возникают у тех, кто находится на передовой, а также у близких бойцов.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

На встрече говорили и о проектах, реализуемых в сфере ЖКХ. В настоящее время в Пушкинском строят новую блочно-модульную котельную. Также активно идет ремонт сетей. Запланирована реконструкция водозаборных сооружений.

Что касается благоустройства, то в прошлом году был приведен в порядок Центральный парк. Там оборудовали зоны отдыха, сделали новые пешеходные дорожки, установили сцену и тренажеры. Сейчас на реконструкции находится весь центр Пушкино, подчеркнул глава муниципалитета. К августу на Советской площади появятся фонтан, дорожки, новое освещение.

Красноцветов доложил, что в городском округе Пушкинский также активно реализуется программа по расселению аварийного жилья. В прошлом году новые квартиры получили свыше ста человек. К концу этого года будут достроены три многоквартирных дома, что позволит переселить еще более 1,1 тысячи человек.

Губернатор, в свою очередь, указал, что в этом году должен быть расселен весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В прошлом году в Красноармейске капитально отремонтировали школу № 3, а в микрорайоне Заветы Ильича начали строить общеобразовательное учреждение на 550 мест. Кроме того, в сентябре этого года начнет работу пристройка к школе № 6.

За последние два года в округе отремонтировали шесть поликлиник. В Пушкино к 2025 году планируют достроить новую детскую поликлинику на четыреста посещений.