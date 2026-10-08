Губернатор Подмосковья сообщил о погибшем в результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск Подольска

В результате атаки беспилотников в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он.

По словам губернатор, в результате атаки на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина, ей окажут необходимую помощь.

В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление, при этом несущие конструкции здания не пострадали — угрозы для жителей нет. Воробьев подчеркнул, что на месте продолжают работать экстренные службы, жителям помогут со всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.