Губернатор Подмосковья: строительство Мытищинской хорды завершится в этом году

Возведение Мытищинской хорды и основные работы по модернизации Осташковского шоссе будут завершены в текущем году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это важная дорога, которую ждут сотни тысяч жителей столичного региона. Знаю, что строители работают в две смены, техники хватает. Большие победы всегда связаны с мобилизацией сил. (...) Хорда – наша первая крупная транспортная концессия. В 2024-м завершаем этот проект», - рассказал Воробьев.

Степень готовности объекта составляет уже 78%. На объекте в две смены работают около тысячи человек, задействовано почти 170 единиц техники. Почти на одиннадцати километрах уже уложен верхний слой асфальта. Также завершили переустройство половины высоковольтных опор ЛЭП. До конца июля закончат работы еще на двенадцати таких опорах. ЛЭП низкого и среднего напряжения, газопроводы, теплосети были переустроены уже более чем на 90%.

Губернатор также обсудил модернизацию Осташковского шоссе. Дорога протяженностью около 400 метров будет расширена до четырех полос, на перекрестках запустят круговое движение, установят шумозащитные экраны, обустроят автобусные карманы. По словам Воробьева, реконструкция позволит предупредить образование дорожных заторов. Благодаря прямому выезду на Мытищинскую хорду время в пути сократится на двадцать минут.