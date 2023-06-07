Губернатор Подмосковья: в области проводится реконструкция проблемных мостов через железную дорогу

Девять проблемных мостов через ж/д реконструируют в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Реконструкция связана небезопасными конструкциями ступеней и самих мостов», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Губернатор также отметил, что эта проблема решается совместно с РЖД.

Также он добавил, что через станцию Одинцово ежедневно проходят 62 тысячи человек, через станцию Раменский – 25 тысяч.