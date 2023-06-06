Губернатор Подмосковья выступит с ежегодным Обращением к жителям региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступит с ежегодным Обращением к жителям региона. Оно пройдет в среду, седьмого июня. Начало в 12:00.

Следить за трансляцией можно в социальных сетях главы региона: на его канале, на YouTube и RuTube. Кроме того, посмотреть эфир можно будет на страницах Воробьева во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Кроме того, транслировать обращение будет телеканал 360 во всех своих аккаунтах.

Ранее губернатор отметил, что в рамках обращения расскажет об итогах работы, а также обозначит планы на будущее, которые основаны на обращениях жителей.