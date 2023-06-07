Губернатор Подмосковья: зарплаты отдельным категориям бюджетников проиндексируют с 1 июля

С началом второго летнего месяца в Московской области увеличится заработная плата у ряда работников, которые трудятся в бюджетной сфере. Об этом во время традиционного ежегодного обращения к жителям Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, что педагоги, врачи, медсестры, соцработники — это особенные профессии. Поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля мы поддержим особые категории работников. Медикам, соцработникам, работникам культуры мы проиндексируем зарплату от 8 до 10 процентов. Прибавка составит в зависимости от позиции от 5 до 12 тысяч рублей. Увеличение коснется 110 тысяч человек», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что год назад в регионе ввели доплаты педагогам и директорам школ, чьи учреждения находятся в «зеленой зоне». С 1 июля этого года доплаты введут мастерам, педагогам и руководителям лучших колледжей и детских школ искусств.

Индексация зарплат с 1 июля затронет порядка 110 тысяч человек. Средний уровень доплат составит от 5 до 53 тысяч рублей.

Так, врачам — 25 тысяч человек — зарплаты проиндексируют на 9,2 процента. Доплата составит 10,8 тысячи рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч человек — на 9 процентов. Доплата составит 5,4 тысячи рублей. Младшему медицинскому персоналу — 12 тысяч человек — на 9,2 процента — доплата составит 5,4 тысячи рублей.

Научным сотрудникам — 300 человек — проиндексируют заработную плату на 9 процентов. Доплата составит 10,6 тысячи рублей. Педагогическим работникам с детьми сиротами — 1,2 тысячи человек — на 8,9 процента. Доплата составит 5,2 тысячи рублей. Преподавателям вузов — 300 человек — на 9,9 процента. Доплата составит 12 тысяч рублей. Социальным работникам — 1,2 тысячи человек — на 8,9 процентов. Доплата составит 5,2 тысячи рублей. Работникам культуры — 20 тысяч человек — на 10,3 процента. Доплата составит 6 тысяч рублей.

Также будут проиндексированы зарплаты свыше 1,7 тысячи работников десяти лучших колледжей Подмосковья.

Заместителям директоров и руководителям филиалов — 78 человек — зарплату проиндексируют на 8 процентов, а педагогам и мастерам производственного обучения — более 1,6 тысячи человек — на 14 процентов. Доплата в обоих случаях составит 10 тысяч рублей.

Повысят зарплаты и более чем 1,4 тысячи работникам 36 лучших детских школ искусств. Заработная плата директоров ДШИ — 36 человек — будет проиндексирована на 66 процентов. Доплата составит 53 тысячи рублей. Педагогических работников — почти 1,5 тысячи человек — на 8 процентов. Доплата составит 5 тысяч рублей.

