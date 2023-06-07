Губернатор рассказал о предоставлении социальных льгот в регионе

В перечень тех, кто получают социальные льготы, входят многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и те, кто имеет инвалидность.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

По словам главы региона, все положенные социальные льготы можно оформить автоматически.

«Сегодня у нас 6,3 млн человек пользуются 283 цифровыми госуслугами. И если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она, соответственно, предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку», - добавил Воробьев.

Аналогично происходит и с бесплатным проездом на общественном транспорте - приходит уведомление, что положена соцкарта, и достаточно просто забрать ее, отметил глава региона.