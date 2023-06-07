Губернатор рассказал об открытии школьных стадионов для жителей

В Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему количеству людей предоставлять услуги по занятиям спортом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Очень важный проект был нами реализован – это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером – реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», - отметил губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Он добавил, что в области много спортшкол, а также сильная подготовка по разным видам спорта.

Губернатор поблагодарил директоров подмосковных школ, которые сделали эту работу. Она позволяет большему числу жителей заниматься спортом.