Губернатор: в новом отопительном сезоне «Мособлгаз» будет контролировать все, что касается безопасности в квартирах

С началом нового отопительного сезона «Мособлгаз» готовится вести работу по проверке всего, что связано с безопасностью в каждой квартире. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям.

Он напомнил о трагических случаях, связанных со взрывами газа, и отметил, что для защиты от этого принят специальный закон.

«У нас 53% квартир в Московской области подключены к газу. Это или плита, или бойлер, или котел, чаще всего это плита. Поэтому аттестованная служба «Мособлгаза» будет проверять безопасность, с одной стороны. С другой стороны, до конца года мы оборудуем датчиками 280 тыс. квартир, и дальше будем эту услугу предлагать», - отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что речь идет о двух видах датчиков: одни только подают звуковой сигнал, а другие, по более высокой цене, обеспечивают сигнал и автоматическое отключение газа.