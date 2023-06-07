Губернатор: в области продолжается строительство Щелковского и Егорьевского шоссе
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Щелковского и Егорьевского шоссе. Обе трассы являются приоритетными транспортными проектами.
Он отметил, что Щелковский дублер является важной трассой для местных жителей.
«Местные жители знают, что сложность заключается в том, что часть дороги проходила по Лосиному острову, это природоохранная зона. И наши проектировщики вынуждены были найти альтернативный маршрут», - заявил губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям.
На Егорьевском шоссе статус готовности более высокий, подчеркнул глава региона.
Подмосковье рассчитывает получить федеральный грант, чтобы в полутора километрах от загруженного Егорьевского шоссе прошла скоростная трасса, добавил Воробьев.