Губернатор: в области продолжается строительство Щелковского и Егорьевского шоссе

Губернатор Воробьев

Фото: [Константин Семенец]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Щелковского и Егорьевского шоссе. Обе трассы являются приоритетными транспортными проектами.

Он отметил, что Щелковский дублер является важной трассой для местных жителей.

«Местные жители знают, что сложность заключается в том, что часть дороги проходила по Лосиному острову, это природоохранная зона. И наши проектировщики вынуждены были найти альтернативный маршрут», - заявил губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям.

На Егорьевском шоссе статус готовности более высокий, подчеркнул глава региона.

Подмосковье рассчитывает получить федеральный грант, чтобы в полутора километрах от загруженного Егорьевского шоссе прошла скоростная трасса, добавил Воробьев.

Актуально
Подмосковье