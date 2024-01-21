Губернатор Воробьев: ЮЛА и Пироговская хорда будут готовы к концу текущего года
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что Южно-Лыткаринскую магистраль и Пироговскую хорду планируется запустить в конце этого года.
Отмечается, что в настоящее время в регионе строится еще сорок больших дорог, путепроводов через линии МЦД и развязок. При этом некоторые из них откроют для движения уже в этом году.
«ЮЛА — это Ленинский округ, Балашиха, Лыткарино и Люберцы. Там мы закончим в этом году, по сути, это дублер МКАДа. Другие объекты, которые строятся, в частности, развязка в Вяземах на ЦКАДе позволит беспрепятственно ездить по этому маршруту», — подчеркнул губернатор.