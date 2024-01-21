Губернатор Воробьев: ЮЛА и Пироговская хорда будут готовы к концу текущего года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что Южно-Лыткаринскую магистраль и Пироговскую хорду планируется запустить в конце этого года.

Отмечается, что в настоящее время в регионе строится еще сорок больших дорог, путепроводов через линии МЦД и развязок. При этом некоторые из них откроют для движения уже в этом году.