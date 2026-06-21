Губернатор Воробьев поздравил подмосковных медиков с професиональным праздником

В День медицинского работника губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил специалистов, работающих в системе здравоохранения региона. Врачи, медсестры, фельдшеры и сотрудники скорой помощи получили заслуженные награды — от медали Луки Крымского до почетных званий. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто помогает раненым бойцам в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону и новых регионов.

Каждое третье воскресенье июня в России чествуют тех, кто стоит на страже человеческого здоровья. В этом году День медицинского работника в Подмосковье отметили масштабным награждением. Губернатор Андрей Воробьев лично вручил награды лучшим представителям профессии, напомнив, что в регионе трудятся свыше 107 тысяч медиков — от терапевтов до хирургов и бригад скорой помощи.

Среди отмеченных — настоящие герои своего дела. Медалью Луки Крымского награжден хирург Дубненской больницы Вадим Афроськин. За почти десятилетие работы он провел более 800 операций, а также выезжал в Курскую область, где помогал спасать раненых бойцов.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено сразу двум специалистам: главному врачу Московского областного клинического наркологического диспансера Виталию Холдину и заместителю главного врача Воскресенской больницы Наталье Муравьевой. Еще пять сотрудников получили звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» — среди них заведующая поликлиникой, стоматолог, преподаватель медколледжа, главный врач районной больницы и заведующая подстанцией скорой помощи.

Отдельной благодарности удостоен заведующий сосудистым центром Воскресенской больницы Гурген Айвазян. Именно он в прошлом году впервые провел в стенах центра высокотехнологичную операцию пациентке с венозным инсультом — случай сложный и редкий для местного уровня. Особое место в церемонии заняли слова признательности медикам, работающим в горячих точках. Сегодня более 200 подмосковных врачей и медсестер трудятся в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону, Краснодара и в новых регионах страны. Каждый месяц почти 40 сотрудников скорой помощи выезжают в ДНР, а в реабилитационных центрах специалисты помогают военнослужащим возвращаться к полноценной жизни после тяжелых ранений.

«Спасибо каждому за труд, преданность профессии и спасенные жизни. С праздником!», - заявил Воробьев.

Отметим, что в регионе продолжают планомерно обновлять парк медицинского оборудования, заменяя устаревшие аналоги на современные цифровые аналоги. За последние пять лет закуплено 79 единиц тяжелой техники — компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые рентген-аппараты, маммографы, флюорографы и ультразвуковые системы. Этот процесс кардинально меняет качество диагностики и сокращает время ожидания исследований.

Параллельно в области активно развивается телемедицина, и результаты впечатляют. Только в 2025 году врачи провели 5,5 миллиона дистанционных консультаций. Сегодня уже более 8% всех обращений переведены в онлайн-формат. В этом году региональные власти намерены выйти на новый уровень: в планах провести еще 8 миллионов таких консультаций. Речь идет об услугах, которые не требуют физического присутствия пациента в клинике — продление больничных, расшифровка анализов, рутинные врачебные консультации. Это заметно разгружает поликлиники и экономит время пациентов.

Не забывают и о зданиях, в которых принимают врачи. В 2025 году капитальный ремонт затронет 20 медицинских учреждений в разных округах Подмосковья, в том числе в Одинцове, Люберцах и ряде других муниципалитетов. Модернизация инфраструктуры, по замыслу властей, должна идти в ногу с технологическим переоснащением, чтобы медицина в регионе становилась не только умнее, но и доступнее.