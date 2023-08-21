Губернатор Воробьев рассказал, как Московская область готовится к 1 сентября

В Подмосковье уже началась подготовка к 1 сентября. Об этом губернатор Московской области рассказал в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу, — 38 тысяч. Еще есть время, поэтому 40 будет точно», — доложил глава Подмосковья.

По словам губернатора, в регионе возводят школы как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных встреч. Отдельно в рамках встречи Воробьев затронул тему олимпиад в Московской области.

«Флагман у нас Физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом, очень ценят такое признание», — обратился он к президенту.

Андрей Воробьев уточнил, что вскоре состоится педагогическое собрание, на котором отдельное внимание будет уделено всему, что связано с уроками истории, а также точными науками.

Ранее губернатор рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.