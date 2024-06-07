Губернатор Воробьев: В Подмосковье установят 10 тысяч боксов «Не просто вещь» для сбора текстиля
Фото: [Антон Чернов]
Глава Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер компании «Ecoplatform» Иван Гусаков подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума-2024.
«Наш Президент поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией „Ecoplatform“ мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для текстиля, а также около 5 тыс. фандоматов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Ожидается, что к реализации данного проекта планируется приступить уже в этом году. Боксы для приема текстиля и фандоматы будут установлены во всех муниципалитетах Подмосковья в течение нескольких лет. Реализация проекта позволит существенно повысить процент повторного использования вещей в качестве вторичных ресурсов или сырья.
«Наш совместный проект позволит Московской области стать лидером среди российских регионов по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в пересчете на душу населения. Проект предоставит буквально каждому жителю Подмосковья доступ к инфраструктуре для сбора вторичного сырья в шаговой доступности», — сказал Иван Гусаков.