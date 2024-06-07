Губернатор Воробьев: В Подмосковье установят 10 тысяч боксов «Не просто вещь» для сбора текстиля

«Наш Президент поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией „Ecoplatform“ мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для текстиля, а также около 5 тыс. фандоматов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки», — подчеркнул Андрей Воробьев.