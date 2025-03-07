Концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества прошел в Подмосковье в преддверии 8 Марта. Мероприятие было организовано при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с Министерством культуры и туризма Московской области.

Андрей Воробьев передал женщинам слова приветствия и поздравил их с наступающим праздником. Он отметил, что на концерт приглашены жены, матери, дочери, бабушки бойцов, а также женщины-военнослужащие и волонтеры.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» - сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Среди приглашенных на концерт — семьи военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ и Софринской бригады, Таманской и Кантемировской дивизий, Сил специальных операций, пилотажных групп «Стрижи» и «Витязи», подмосковной вертолетной эскадрильи, Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады, подразделений ПВО, БПЛА, воинских частей.

Женщин также поздравила ветеран боевых действий Ольга Панюшкина.

«Знаю, что здесь присутствуют женщины, которые поддерживают наших мужчин, они готовы, не жалея себя, отдавать все силы за наших ребят, за нашу Родину», - сказала она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

От имени мужчин-военнослужащих женщин поздравил старший лейтенант Марат Сакиров.

«Вы — душа и сердце нашего мира. Вы сильные и умные, мудрые и талантливые. Вы умеете улыбаться и радоваться жизни. И в этот день мы желаем вам, чтобы эта улыбка никогда не сходила с ваших лиц, а жизнь была полна радости и счастья», - отметил он.

На концерте выступили народный артист РФ Юрий Антонов и группа «Браво».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В Подмосковье в честь 8 Марта пройдет около 420 мероприятий. В них примут участие порядка 50 тыс. человек.