«Мал золотник, да дорог». Почти четверть ВРП Подмосковья занимает малый бизнес

Московская область активно развивает экономику. И с каждым годом в этом секторе растет доля малого бизнеса. Как отметил во время своего обращения к жителям Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев, сейчас 29% всех налоговых поступлений в бюджет приходят именно от малого бизнеса.