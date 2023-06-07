«Мал золотник, да дорог». Почти четверть ВРП Подмосковья занимает малый бизнес
Фото: [Константин Семенец]
Московская область активно развивает экономику. И с каждым годом в этом секторе растет доля малого бизнеса. Как отметил во время своего обращения к жителям Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев, сейчас 29% всех налоговых поступлений в бюджет приходят именно от малого бизнеса.
«Мал золотник, да дорог. В нашем ВРП малый бизнес занимает 24,8%. Это выше, чем по стране. 29% налогов мы получаем от малого бизнеса. Что важно, мы видим рост малого бизнеса», - отметил глава региона.
Такие позитивные цифры – результат масштабной работы в регионе по поддержке небольших предприятий. Помимо различных форм льготного кредитования, для малого бизнеса упростили ряд процедур. В частности, теперь разрешение на размещение фудтрака можно получить за семь дней, а на открытие летней веранды за день.