На фестивале «Лето. Музыка. Музей» Большой театр впервые выступил в Подмосковье полным составом

«Стабильность — признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович [Дунаевский], спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одаренных музыкантов. Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу [Урину] и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также пообщался с выпускником школы искусств Лобни Станиславом Корчагиным и его педагогом Ниной Георгиевной Павловой. Станислав — лауреат ряда международных конкурсов, в том числе, им. П. И. Чайковского. Кроме того, участвовал в ряде престижных фестивалей, таких как «Лики современного пианизма» в Мариинском театре. После Лобни Станислав Корчагин закончил Российскую академию музыки им. Гнесиных, прошел ассистентуру-стажировку и сейчас преподает там на кафедре специального фортепиано.

«Нам очень приятно, Нина Георгиевна, что в нашей Лобненский школе труд приносит такие плоды. Мы видим какой результат получается, когда рядом талант и педагог», — отметил губернатор Подмосковья.

В этом году фестивальное пространство «Лето. Музыка. Музей» стало гораздо шире. Вместо круглого уличного атриума концерты проходят на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Каждый день их посещают более 1600 зрителей. По традиции, зрители, которые приобрели билеты на фестиваль «Лето. Музыка. Музей», смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции музея «Новый Иерусалим».