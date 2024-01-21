В этом году в Подмосковье заменят порядка пятисот автобусов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в регионе полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса.

«Маленькие автобусы не удовлетворяют жителей, есть запрос на большие и средние автобусы», — подчеркнул Воробьев.

Отмечается, что новый транспорт закупают на заводе ЛиАЗ в Подмосковье. При этом в автобусные маршруты включают и новые жилые комплексы, появляющиеся на территории региона.