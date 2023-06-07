В Московской области выросло число победителей финального этапа школьной олимпиады – губернатор
Фото: [Антон Чернов]
В Московской области выросло число победителей и призеров заключительного этапа школьной олимпиады, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В 2022 подмосковные школьники получили 309 медалей, а в 2023 году – 375», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Также губернатор отметил, что в регионе растет качество образования, основным критерием которого являются результаты ЕГЭ и ОГЭ.
Кроме того, Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает второе место по образованию в России.