В Московской области выросло число победителей финального этапа школьной олимпиады – губернатор

В Московской области выросло число победителей и призеров заключительного этапа школьной олимпиады, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 2022 подмосковные школьники получили 309 медалей, а в 2023 году – 375», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Также губернатор отметил, что в регионе растет качество образования, основным критерием которого являются результаты ЕГЭ и ОГЭ.

Кроме того, Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает второе место по образованию в России.