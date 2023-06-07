Воробьев: работа по обустройству парков очень важна
Фото: [Сергей Хакимов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это – важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», - сказал Воробьев.
По словам губернатора, для привлечения в парки жителей региона, там можно открывать кафе, устраивать различные творческие мероприятия и спортивные состязания.