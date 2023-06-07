Воробьев рассказал об индексации зарплат соцработников

В Московской области с 1 июля будут проиндексированы зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры на 8-10%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники - особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля поддержим отдельные категории работников - медики, соцработники, работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Он отметил, что увеличение зарплат коснется 110 тыс. человек. При этом уровень зарплат в зависимости от позиций составит от 5 до 12 тыс. рублей.

Так, 25 тыс. подмосковных врачей получат доплаты в 10,8 тыс. руб и 9,2%. Для медработников среднего звена доплаты будут + 9% доплата 5,4 тыс. руб, а для младшего персонала зарплата увеличится на 9,2%, доплата составит 5,4 тыс. руб.

При этом научные сотрудники получат доплату в 9%, зарплата увеличится на 10,6 тыс. рублей.

Для 1200 педагогических работников с детьми-сиротами увеличение зарплаты составит 8,9% - 5,2 тыс. руб . Заработок преподавателей ВУЗов составит +9,9%, доплата составит 12 тыс. руб.

А зарплаты социальных работников вырастут на 8,9%, что составит 5,2 тыс. рублей, а также на 10,3%, что составит 6 тыс. рублей.