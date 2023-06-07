Воробьев рассказал об открытии школы для будущих приемных родителей

Специально для людей, которые хотят усыновить ребенка, в Московской области создана школа. Она очень востребована, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас (в настоящий момент - ред.) нет», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Он уточнил, что в области работают центры, куда ребенок попадает до усыновления или поиска приемной семьи.

По словам губернатора, в регионе каждый год отмечается порядка 1,5 тыс. детей сирот.