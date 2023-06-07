Воробьев рассказал об открытии школы для будущих приемных родителей
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Специально для людей, которые хотят усыновить ребенка, в Московской области создана школа. Она очень востребована, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас (в настоящий момент - ред.) нет», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Он уточнил, что в области работают центры, куда ребенок попадает до усыновления или поиска приемной семьи.
По словам губернатора, в регионе каждый год отмечается порядка 1,5 тыс. детей сирот.
«Что мы делаем? В эти центры, с одной стороны, приезжают родители, которые воспитывают детей, в том числе со знанием того, как это делать, какие нюансы. Для этого специально в Подмосковье мы создали школу (для будущих приемных родителей – ред.), которая очень востребована», - добавил глава региона.