Воробьев: в подмосковные поликлиники и амбулатории каждый день обращаются 200 тысяч человек

Поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Весной и осенью, когда начинается период гриппа и ОРВИ, количество человек, которые посещают поликлиники, ежедневно достигает 240 тыс. Каждому из них нужна помощь, забота и внимание, отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что именно поэтому в Московской области создаются все необходимые условия для комфорта жителей и быстрого получения помощи – электронная запись, современное оборудование. Самые загруженные кабинеты располагаются на первом этаже медучреждений.