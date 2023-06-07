Воробьев выразил благодарность сотрудникам «Физтех-лицея» за подготовку школьников
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников «Физтех-лицея» за подготовку школьников.
«Отдельная гордость региона – это Физтех-Лицей, который ежегодно в течение 10 лет приносит наибольшее в стране количество медалей», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Московской области.
Губернатор отметил труд Машковой Марина Геннадьевны, директора АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы.
Также за вклад в образование региона глава региона поблагодарил руководителя образовательного центра «Взлет» Майю Отариевну Майсурадзе.