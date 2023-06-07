За три года в автобусном парке Подмосковья обновили две тысячи машин
Фото: [Александра Степанова / Подмосковье сегодня]
Тему автобусного сообщения выделил в своем ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На линии работают каждый день более 8 тысяч автобусов. Мы стараемся их обновлять. Слава Богу, у нас есть собственный, в части географического расположения, Ликинский автобусный завод. Две тысячи автобусов мы за 3 года обновили, и эта работа ведется регулярно и постоянно», – подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что в автобусах региона ввели безналичную оплату карточкой – это удобно и не требует от пассажира какого-то дополнительного времени. При этом все еще встречаются жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными.
«Мы с этим боремся. Вас тоже просим нам с этим помочь. Дальше будем продвигать безналичную оплату. Считаю это удобным и важным», – сказал губернатор.