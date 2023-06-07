За три года в автобусном парке Подмосковья обновили две тысячи машин

«На линии работают каждый день более 8 тысяч автобусов. Мы стараемся их обновлять. Слава Богу, у нас есть собственный, в части географического расположения, Ликинский автобусный завод. Две тысячи автобусов мы за 3 года обновили, и эта работа ведется регулярно и постоянно», – подчеркнул губернатор.