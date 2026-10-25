Новая жизнь храма Архангела Михаила: губернатор Подмосковья посетил литургию Патриарха под Домодедово

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино под Домодедово. Патриарх вместе с прихожанами принял участие в богослужении. Об этом сообщил в канале «МАКС» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для этого храма событие особенно символично, отметил губернатор. Первая церковь появилась здесь еще в 1687 году, но в 1935-м ее закрыли и разобрали. Спустя десятилетия святыню возродили на новом месте — при содействии Сергея Чемезова и команды Госкорпорации «Ростех». В 2024 году Патриарх Кирилл освятил возрожденный храм, а сегодня вновь совершил в нем литургию.

Преобразилась и территория вокруг.

«В прошлом году завершили благоустройство парка „Серая цапля“ — обустроили прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, места для отдыха», — написал глава Подмосковья.

Губернатор акцентировал, что возрождение таких святынь — это сохранение истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Он поблагодарил Святейшего Патриарха за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять духовное наследие.

По сути, история храма в Акулинино повторяет судьбу многих российских святынь: разрушение, забвение и второе рождение. И сегодняшняя литургия — не просто служба, а символичная точка в этом долгом пути, о чем и напомнил глава региона.