Депутат Нилов считает, что после запрета абортов женщин будут пользоваться услугами подпольных клиник

Тема запрета абортов стала часто звучать из уст представителей власти и церкви. Теперь частные клиники по России начинают вводить ограничения на проведение абортов или отказываться от них. По словам депутата нижней палаты парламента Ярослава Нилова, парламентарий стали предлагать ввести ответственность за склонение к проведению процедуры прерывания беременности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что аборт является личным решением женщины, а государство должно поддерживать ее в финансовом плане и убедить в возможности родить здорового ребенка.

По мнению парламентария, на сегодняшний день официальных абортов делается вдвое меньше, чем десять лет назад.

Он подчеркнул, что при этом штрафами и прочими регуляторными методами со стороны государства в этом деле можно только навредить. Данная тема весьма остро воспринимается обществом, в связи с чем к ее решению надо подходить осторожно.