Диетолог Гинзбург назвал идеальную для рациона ягоду

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, черника является достаточно низкокалорийной ягодой, имеющей в своем составе полезные вещества, оказывающие положительное влияние на здоровье, к тому же она комфортно переваривается при проблемах со слизистой желудка. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что наиболее важным полезным свойством черники является способность оказывать положительное влияние на остроту зрения.

По мнению специалиста, без влияния на здоровье в день можно есть 50–100 г ягоды.

Он добавил, что эта ягода также обладает невысокой калорийностью.