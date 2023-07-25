Диетолог Гинзбург назвал идеальную для рациона ягоду
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По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, черника является достаточно низкокалорийной ягодой, имеющей в своем составе полезные вещества, оказывающие положительное влияние на здоровье, к тому же она комфортно переваривается при проблемах со слизистой желудка. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что наиболее важным полезным свойством черники является способность оказывать положительное влияние на остроту зрения.
По мнению специалиста, без влияния на здоровье в день можно есть 50–100 г ягоды.
Он добавил, что эта ягода также обладает невысокой калорийностью.