Диетолог Королева определила основную ошибку при попытке похудеть

Нередко происходят ситуации, что люди тратят очень много времени на диеты, но так и не худеют. Врач-диетолог Маргарита Королева пояснила, в чем основная проблема людей, сидящих на различных диетах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, при желании сбросить вес нужно прежде всего обратиться к специалисту, который поможет изменить систему питания, поскольку у каждого человека она своя.

Диетолог отметила, что у каждого человека должна быть программа питания, которая учитывает особенности организма, объем физических упражнений, возраст и прочее.

Она подчеркнула, что следует очень осторожно применять низкокалорийные диеты, поскольку впоследствии вес может вернуться с двойной силой.