Диетолог Королева пояснила опасность английского и венского завтраков

Завтрак является приемом пищи, от которого весьма многое зависит для организма человека, прежде всего состояние его желудочно-кишечного тракта, настроение и работоспособность. По словам диетолога Маргариты Королевой, существуют завтраки, которые вовсе не способствуют этому, например английский и венский завтраки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что завтракать необходимо в течение часа после пробуждения, поскольку на данный прим пищи приходится почти треть всего суточного рациона. Именно поэтому в нем должны присутствовать довольно сытные и удобоваримые блюда. Например, это могут быть крупы, омлеты с овощами, творог и даже вчерашние котлеты. При этом употребление на завтрак жареных и гиперсоленых продуктов, копченостей, шашлыков, колбас и беконов, известных как английский и венский завтраки, может привести к обострению ситуации с ЖКТ.

По мнению эксперта, при этом примерно до 35 лет человек еще может экспериментировать с «вредными» завтраками.

Она добавила, что ни в коем случае по утрам не следует употреблять газировку, к тому же сладкий завтрак не является самым лучшим вариантом, поскольку это вызывает резкое повышение уровня сахара в крови и резкое снижение, что по приходу на работу вновь вызовет чувство голода.