«Добрая комната»: как рисунки и игрушки меняют атмосферу в детском отделении Серпуховской больницы

Как сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, родители и юные пациенты положительно оценили перемены — обстановка стала комфортнее, а лечение проходит спокойнее.



Так, 16 октября заместитель главы муниципалитета Мария Барышева осмотрела отделение для детей с соматической патологией, открытое в декабре прошлого года. Летом в здании отремонтировали кровлю, а теперь стационар работает круглосуточно — за состоянием ребят следят постоянно. Эскизы для росписи заранее согласовали с руководством больницы, чтобы оформление соответствовало атмосфере лечебного учреждения.



Предприниматель Василий Стрельников совместно с Марией Барышевой передали в отделение коллекцию вещей, призванных отвлечь и порадовать детей: раскраски, игрушки, развивающие игры, а также канцелярские наборы — карандаши, фломастеры, альбомы. В перспективе планируют обустроить «Добрую комнату»: для малышей она станет игровой зоной, а для школьников — пространством, где можно заниматься и не отставать от учебной программы.