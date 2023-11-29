О том, как стараются снижать число жителей, страдающих диабетом, но не знающих об этом, рассказал во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием, проходящем в МОНИКИ, доктор медицинских наук, профессор эндокринологии Гагик Галстян.

«Сегодня по-прежнему большое количество людей с такими заболеваниями остаются не диагностированными. И наша глобальная задача — с помощью наших коллег терапевтов уменьшить количество людей, которые на знают о своем заболевании. Это можно сделать, измерив гликированный гемоглобин, он позволяет оценить состояние углеводного обмена и если он повышен, то уже обратить внимание на уровень глюкозы натощак», — отметил специалист.

Напомним, традиционный для Подмосковья Съезд терапевтов проходит в седьмой раз. На него съехались представители медицинского сообщества из тридцати стран мира. За два дня — 29 и 30 ноября — они делятся лучшими практиками, которые реализуют в своих государствах.